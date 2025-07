Anastácio entrega kits de hortaliças a famílias atendidas pelo CRAS

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira (22) a entrega de 100 kits com verduras e hortaliças a famílias acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação teve como foco os núcleos familiares em situação de maior vulnerabilidade social, especialmente aqueles com crianças, idosos ou pessoas em tratamento de saúde.



Os alimentos foram doados pela Cooperativa Copran e incluíam alface, couve, cheiro-verde, limão, tomate e mandioca. Os produtos foram distribuídos diretamente às famílias atendidas, como parte das estratégias de apoio alimentar e fortalecimento das ações socioassistenciais no município.



Segundo a Administração Municipal, a iniciativa busca promover segurança alimentar e nutricional para os beneficiários dos programas sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias mais vulneráveis.

