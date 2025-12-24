Acessibilidade

24 de Dezembro de 2025 • 15:17

Buscar

Últimas notícias
X
Melhorias

Anastácio entrega móveis e equipamentos à Unidade de Acolhimento

A ação tem como objetivo reforçar a estrutura do serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional

Da redação

Publicado em 24/12/2025 às 12:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã de terça-feira (23), a entrega de novos móveis e equipamentos para a Unidade de Acolhimento do município. A ação tem como objetivo reforçar a estrutura do serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.

Entre os itens entregues estão móveis, eletrodomésticos, climatizadores de ar, jogos de cozinha, sofá e outros equipamentos, adquiridos com recursos municipais e estaduais. A renovação do mobiliário atende à necessidade de substituição de itens antigos que apresentavam desgaste em razão do uso contínuo, garantindo melhores condições de funcionamento da unidade.

A entrega integra as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e visa assegurar condições adequadas para o atendimento diário das crianças e adolescentes acolhidos.

Participaram do ato a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, a vice-prefeita Maria Vital, os vereadores Manoel Luiz, Aldo José e João Macalé, a secretária municipal de Assistência Social Mary Beltrão, além de demais secretários municipais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Prefeitura divulga cronograma de recesso e funcionamento dos serviços em Anastácio

• Hospital de Anastácio recebe 30 cobertores doados pelo banco Sicoob

• Cantata de Natal emociona fiéis na Nações de Deus em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Bombeiros

Acidente entre carro e viatura é registrado em Anastácio

Briga

Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio

Fim de ano

Praça Arandu recebe Papai Noel em festa na Cidade Feliz

Além do bom velhinho, as crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis, pula-pula e aos tradicionais algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente

Ocorrência

Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio

Publicidade

Bem estar

Servidores do setor de obras de Anastácio recebem cestas básicas e panetones

ÚLTIMAS

Mobilização social

Grêmios fortalecem protagonismo juvenil na prevenção à violência contra mulheres

Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude

Atendimentos

Confira o que abre e o que fecha nos serviços de fim de ano

Além do Natal, outras datas de fim de ano também influenciam no funcionamento normal de serviços públicos e privados, como a véspera de Ano-Novo e o 1º de janeiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo