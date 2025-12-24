Anastácio entrega móveis e equipamentos à Unidade de Acolhimento

A ação tem como objetivo reforçar a estrutura do serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Administração Municipal de Anastácio realizou, na manhã de terça-feira (23), a entrega de novos móveis e equipamentos para a Unidade de Acolhimento do município. A ação tem como objetivo reforçar a estrutura do serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.
Entre os itens entregues estão móveis, eletrodomésticos, climatizadores de ar, jogos de cozinha, sofá e outros equipamentos, adquiridos com recursos municipais e estaduais. A renovação do mobiliário atende à necessidade de substituição de itens antigos que apresentavam desgaste em razão do uso contínuo, garantindo melhores condições de funcionamento da unidade.
A entrega integra as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e visa assegurar condições adequadas para o atendimento diário das crianças e adolescentes acolhidos.
Participaram do ato a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, a vice-prefeita Maria Vital, os vereadores Manoel Luiz, Aldo José e João Macalé, a secretária municipal de Assistência Social Mary Beltrão, além de demais secretários municipais.
