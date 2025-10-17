Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 13:05

Buscar

Últimas notícias
X
Reforço

Anastácio entrega novo ônibus escolar à Secretaria de Educação

O veículo foi adquirido com recursos próprios da administração municipal

Da redação

Publicado em 17/10/2025 às 11:20

Atualizado em 17/10/2025 às 11:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou na manhã desta sexta-feira (17) a entrega das chaves do terceiro ônibus escolar adquirido pelo município. O ato contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido) e da secretária municipal de Educação, Vera Terra.

O veículo foi adquirido com recursos próprios da administração municipal, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços do FNDE, dentro do Programa Caminho da Escola. O modelo de compra permite que os municípios adquiram veículos com valores e especificações já licitados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o que assegura transparência e agilidade no processo de aquisição.

Durante a entrega, o prefeito destacou o investimento no transporte escolar como parte das ações voltadas à melhoria das condições de acesso à educação.

Participaram da solenidade os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), Manoel Luiz, Fabiano da Silva, Joel Feta, Bruno Areco e Aldo José, além de secretários municipais.

O novo veículo passa a integrar a frota do transporte escolar municipal, reforçando o atendimento aos estudantes da rede pública de ensino.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Anastácio realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

• Aquidauana e Anastácio têm 45 vagas abertas nesta sexta-feira

• Anastácio entrega cestas básicas a servidores da Secretaria de Obras

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prevenção

Saúde leva coleta de exames laboratoriais à zona rural de Anastácio

Educação

Anastácio realiza ação do Outubro Rosa na ESF Rodrigo Queiroz das Chagas

Educação

Projeto de RPG Educativo de Anastácio vence prêmio de Melhor Projeto do fundamental

Famílias de Anastácio recebem orientações sobre o Bolsa Família

Anastácio incorpora dois novos ônibus ao transporte escolar

Técnico do SAMU de folga salva homem engasgado em Anastácio

Encontro

Famílias de Anastácio recebem orientações sobre o Bolsa Família

Publicidade

Saúde

Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda

ÚLTIMAS

Serviços

Cinema no Campo exibe "O Rei Leão" neste domingo em Nioaque

Sessão gratuita ao ar livre será ao lado do Estádio Mauro Resstel, a partir das 16h

Polícia

PRF apreende cigarros e pneus contrabandeados em Naviraí

Carga com 4 mil maços de cigarros e 300 pneus foi encontrada em caminhão durante fiscalização na BR-487

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo