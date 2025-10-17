Anastácio entrega novo ônibus escolar à Secretaria de Educação

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou na manhã desta sexta-feira (17) a entrega das chaves do terceiro ônibus escolar adquirido pelo município. O ato contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido) e da secretária municipal de Educação, Vera Terra.



O veículo foi adquirido com recursos próprios da administração municipal, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços do FNDE, dentro do Programa Caminho da Escola. O modelo de compra permite que os municípios adquiram veículos com valores e especificações já licitados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o que assegura transparência e agilidade no processo de aquisição.



Durante a entrega, o prefeito destacou o investimento no transporte escolar como parte das ações voltadas à melhoria das condições de acesso à educação.



Participaram da solenidade os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), Manoel Luiz, Fabiano da Silva, Joel Feta, Bruno Areco e Aldo José, além de secretários municipais.



O novo veículo passa a integrar a frota do transporte escolar municipal, reforçando o atendimento aos estudantes da rede pública de ensino.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!