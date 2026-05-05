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Saúde

Anastácio entrega novos uniformes para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias

Kit completo inclui camisa de manga longa, coturno, mochila, colete de identificação e chapéu

Da redação

Publicado em 05/05/2026 às 11:19

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na terça-feira (5), a entrega dos novos uniformes destinados aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias do município. A solenidade contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), do presidente da Câmara Municipal, Lincoln Pellicioni, além de secretários municipais.

O novo kit é composto por camisa de manga longa, coturno, mochila, colete de identificação e chapéu, garantindo melhores condições de trabalho, segurança e identificação para os profissionais que atuam diariamente na promoção da saúde da população. Os agentes comunitários de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de famílias e pelo elo entre a comunidade e as unidades de saúde, enquanto os agentes de endemias atuam no combate ao Aedes aegypti e na prevenção de surtos de dengue, zika e chikungunya.

A entrega dos uniformes reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores e o fortalecimento da saúde pública em Anastácio. O prefeito Cido destacou a importância de investir em condições dignas de trabalho para quem está na linha de frente do atendimento à população.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a distribuição dos kits seguirá o cronograma de atendimento das equipes e que todos os agentes serão contemplados. A iniciativa também contribui para a padronização e o reconhecimento dos profissionais pela comunidade durante as visitas domiciliares e ações de campo.

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