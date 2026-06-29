Anastácio faz última convocação para beneficiários do Bolsa Família

Beneficiários convocados devem comparecer com urgência ao Capas / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio emitiu um último chamado aos beneficiários do Programa Bolsa Família que ainda não realizaram o acompanhamento obrigatório de saúde. O prazo para regularização termina nesta terça-feira (30), e o não comparecimento pode resultar no bloqueio ou até mesmo no cancelamento do benefício.

Os beneficiários convocados devem comparecer com urgência ao Capas (Centro de Atendimento dos Projetos Sociais), localizado na Avenida Manoel Murtinho, nº 1.174, ao lado da agência dos Correios.

Para o atendimento, é necessário apresentar o Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), a folha do NIS (Número de Identificação Social) e a carteirinha de vacinação.

A relação completa dos beneficiários convocados está disponível no site oficial da Prefeitura de Anastácio.