Anastácio fortalece atenção básica com formação de novos agentes de saúde

Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio MS deu um importante passo no fortalecimento da atenção básica à saúde com a realização do encerramento, na última sexta-feira (17/04), do Curso de Formação de Agentes de Saúde: Integração entre ACE e ACS. A capacitação foi voltada aos novos profissionais aprovados no processo seletivo, marcando o início de uma nova etapa na atuação desses trabalhadores junto à comunidade.

Durante o período de formação, os participantes tiveram acesso a conteúdos fundamentais para o desempenho de suas funções, com foco na integração entre os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A proposta buscou alinhar práticas, fortalecer o trabalho em equipe e ampliar a eficiência das ações de prevenção e promoção da saúde no município.

Presente no encerramento, o secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, parabenizou os novos agentes pela conquista e destacou o papel essencial que esses profissionais desempenham no dia a dia das comunidades. Segundo ele, a atuação integrada entre ACE e ACS é fundamental para garantir um atendimento mais próximo, humanizado e eficaz à população.

A iniciativa também reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua dos servidores da saúde, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços oferecidos à população anastaciana. Com profissionais mais preparados e alinhados, a expectativa é de avanços significativos nas ações de vigilância, prevenção e cuidado.

Ao final do curso, os novos agentes saem aptos a atuar de forma estratégica, fortalecendo o vínculo com a comunidade e promovendo mais qualidade de vida para os moradores.