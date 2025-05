Anastácio homenageia assistentes sociais pelo trabalho em prol da comunidade

Divulgação

Nesta quinta-feira (15), data em que se comemora o Dia do Assistente Social, a Prefeitura de Anastácio promoveu uma homenagem especial às profissionais que atuam na linha de frente no cuidado e na proteção social do município.

Logo no início da manhã, o prefeito Manoel Aparecido (Cido), acompanhado da vice-prefeita Maria Vital e dos secretários Mary Beltrão (Assistência Social), Adriana Santos (Administração) e Fabiano Aparecido do Nascimento (Chefe de Gabinete), se reuniu com as assistentes sociais para parabenizá-las pelo trabalho e dedicação diária junto à população.

A recepção aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social, onde as profissionais foram recebidas com um café da manhã especial. Como gesto de reconhecimento, a primeira-dama Valquíria Prates da Silva presenteou cada uma com uma caneca personalizada, simbolizando a valorização do trabalho que realizam com empenho e sensibilidade.

Em Anastácio, o trabalho das assistentes sociais é fundamental no acolhimento, orientação e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Elas desempenham papel essencial na efetivação das políticas públicas de assistência social, promovendo dignidade, cidadania e inclusão para quem mais precisa.

