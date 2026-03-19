AnastÃ¡cio implanta telediagnÃ³stico em dermatologia

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Com apoio do Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o município de Anastácio implantou neste mês o serviço de telediagnóstico em dermatologia na rede de atenção primária. A ferramenta permite que lesões de pele sejam avaliadas à distância por especialistas, agilizando diagnósticos e reduzindo a necessidade de encaminhamentos presenciais.





A implantação ocorreu em uma unidade de saúde do município e já começou a ser utilizada pela equipe local. Para o médico Luis Eduardo Schunke, clínico geral com pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, a novidade chega para ajudar a resolver uma demanda frequente nas unidades básicas.



“Eu sou clínico geral, então a minha especialidade não é dermatologia. Mas a gente acaba tendo muitos casos de pele na unidade, e o fluxo de dermatologia é bem alto”, explica. Segundo ele, mesmo sem ser especialista na área, as equipes da atenção primária acabam lidando diariamente com lesões de pele e, em alguns casos, situações mais graves.



“Já tive caso de conseguir diagnóstico de câncer de pele aqui, que é o que mais preocupa. Dessa forma, conseguiremos chegar no diagnóstico em um tempo muito mais curto”, relata.



Prestes a zerar a fila



Quando não é possível fechar o diagnóstico na própria unidade, o paciente precisa ser encaminhado para consulta com dermatologista por meio da regulação. Nesse processo, a espera pode levar meses.



“Quando é uma situação que a gente não consegue resolver aqui, a gente regula para dermatologia. Só que a fila acaba sendo um pouco longa e o paciente às vezes espera alguns meses para conseguir a consulta”, afirma.



Com o telediagnóstico, o processo muda. O médico registra as informações clínicas do paciente no sistema e a equipe de enfermagem realiza fotografias da lesão com apoio do dermatoscópio. As imagens e os dados são enviados para avaliação de um dermatologista, que devolve um laudo com orientações e conduta clínica, geralmente em até 72 horas.



De acordo com Schunke, os primeiros atendimentos já demonstraram a agilidade da ferramenta. “Eu e a enfermeira Vitória vimos a facilidade de utilizar o sistema. Recebemos o laudo com as orientações muito rápido e já conseguimos passar essas orientações para o paciente”, conta.



A expectativa da equipe é que o serviço ajude a reduzir rapidamente a fila de espera na unidade. “Hoje tínhamos cinco pacientes aguardando dermatologia e já vamos conseguir encaixar todos para o serviço de teledermatologia. Acredito que a gente consiga zerar a fila da nossa unidade”, afirma.



Mudança de paradigma



Outro ponto destacado pelo médico é que o novo fluxo não deve impactar o tempo de atendimento da equipe. “Esse era um medo que a gente tinha, de ser mais um serviço e acabar sobrecarregando. Mas a inclusão do paciente no sistema é rápida e não compromete o atendimento da unidade”, explica.



O registro fotográfico exige um pouco mais de tempo da equipe de enfermagem, mas pode ser organizado por agendamento específico. “Resolver em até 72 horas algo que antes levava meses, sem dúvida nenhuma, é extremamente vantajoso”, ressalta.



Schunke também destacou o apoio da gestão municipal para implantação da iniciativa.



“Gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Saúde, ao secretário Dr. João Fernando, ao prefeito Manuel Aparecido e a todos que viabilizaram os recursos. Todas as unidades estão com dermatoscópio, e a nossa foi a unidade inaugural”, disse.



Segundo ele, a expectativa agora é incentivar outros profissionais do município a aderirem ao sistema. “Por enquanto estamos utilizando apenas eu e a enfermeira, mas se todos os profissionais aderirem, a gente consegue reduzir muito ou até zerar a fila da dermatologia na regulação”, avalia.



Evento estadual apresenta estratégia de teledermatologia



A implantação da teledermatologia integra uma estratégia mais ampla de fortalecimento da Telessaúde no estado. No próximo 18 de março, Campo Grande sediará um evento voltado à apresentação e expansão do serviço para municípios de Mato Grosso do Sul.



O encontro reunirá gestores e profissionais da saúde para apresentar o funcionamento da ferramenta, orientar sobre fluxos de atendimento e reforçar a importância da tecnologia no apoio ao diagnóstico especializado na atenção primária.



Panorama atual



Implantado em 2019, serviço já está presente em 28 municípios, com 43 pontos de atendimento e resolve cerca de 70% dos casos na Atenção Primária, sem necessidade de encaminhamento presencial.



A estratégia integra o STT (Sistema de Telemedicina e Telessaúde) e é ofertada nacionalmente pelo Telessaúde da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), em parceria com a Central Estadual de Telemedicina de Santa Catarina, referência no país.



Além de ampliar o acesso, a ferramenta é reconhecida pelo Ministério da Saúde como estratégia capaz de aumentar a resolutividade da APS (Atenção Primária à Saúde), com potencial para solucionar cerca de 70% dos casos sem a necessidade de consulta presencial com dermatologista.



O objetivo central é melhorar o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade em dermatologia, classificando o risco das lesões e organizando a fila de encaminhamentos conforme a gravidade.