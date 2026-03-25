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AnastÃ¡cio inaugura Tenda LilÃ¡s para acolhimento e orientaÃ§Ã£o a mulheres

EspaÃ§o itinerante oferecerÃ¡ atendimento psicossocial, orientaÃ§Ã£o jurÃ­dica e rodas de conversa em eventos do municÃ­pio

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 25/03/2026 Ã s 19:18

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A Tenda LilÃ¡s estarÃ¡ presente em eventos de AnastÃ¡cio, garantindo acesso facilitado Ã  informaÃ§Ã£o, escuta e atendimento / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Prefeitura de Anastácio realizou na manhã desta quarta-feira (25) a inauguração da Tenda Lilás, um espaço itinerante criado para acolher, orientar e oferecer apoio às mulheres. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as ações de cuidado, proteção e valorização feminina no município.

A Tenda Lilás estará presente em eventos de Anastácio, garantindo acesso facilitado à informação, escuta e atendimento. Entre os serviços oferecidos estão atendimento psicossocial, com escuta qualificada, agendamentos e atendimentos imediatos para mulheres em situação de vulnerabilidade; orientação jurídica, realizada por advogada ou profissional voluntário, com informações sobre os direitos das mulheres; palestras e rodas de conversa mensais, abordando temas como violência doméstica e a Lei Maria da Penha, autoestima e autocuidado, rede de proteção à mulher, saúde mental e emocional e empreendedorismo feminino; e parcerias com órgãos públicos, organizações e voluntários, fortalecendo a rede de apoio às mulheres.

A solenidade contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital, do presidente da Câmara Municipal, Lincoln Pellicioni, dos vereadores Vilma Ferreira, Manoel Luiz, Uderson Bianchi, João Macalé, Fabiano da Silva, Joel Feta e Aldo José, além da vereadora de Aquidauana, Ana Saravi. Também estiveram presentes o juiz de Direito Dr. Luciano Beladelli, o promotor de Justiça Dr. Marcos Brito, a defensora Pública Dra. Sara Curcino, a secretária de Assistência Social Mary Beltrão, demais secretários, a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Rosemary Salles, a coordenadora Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, Débora Lubas, além da equipe da Sala Lilás e representantes de instituições civis e militares.

A Prefeitura de Anastácio informou que a iniciativa reafirma o compromisso da Administração Municipal com o respeito, a dignidade e a defesa dos direitos das mulheres. Em casos de violência, a orientação é para que a população denuncie pelo Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 em situações de emergência, ou procure a Delegacia de Polícia Civil mais próxima.

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