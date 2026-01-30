Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026

Anastácio inicia 1ª Vigência 2026 do Programa Bolsa Família

A administração municipal alerta para que os cidadãos não deixem para procurar o serviço na última hora, a fim de evitar filas e garantir um atendimento ágil

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 14:12

Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à primeira vigência obrigatória de 2026 para o acompanhamento de saúde das famílias beneficiárias de programas sociais. Todos os membros cadastrados devem comparecer pessoalmente para a pesagem e atualização de dados, procedimentos essenciais para a manutenção do benefício. O descumprimento pode resultar na suspensão do auxílio.

A administração municipal alerta para que os cidadãos não deixem para procurar o serviço na última hora, a fim de evitar filas e garantir um atendimento ágil. Este acompanhamento periódico é uma ferramenta fundamental de política pública, permitindo monitorar condições nutricionais, atualizar o calendário vacinal e direcionar as famílias para outros serviços de saúde e assistência quando necessário.

Serviço – Os atendimentos estão sendo realizados no Cras – Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Avenida Manoel Murtinho, 1132, ao lado dos Correios. O horário de funcionamento é das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. É necessário apresentar o Cartão do NIS, o Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação de todos os integrantes da família.

