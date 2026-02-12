Anastácio inicia 2026 com entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade

A entrega de cestas básicas segue o calendário do programa e ocorre de forma contínua ao longo do ano / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio deu início, na manhã desta quinta-feira, dia 12, à primeira entrega de cestas básicas de 2026. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, integra o Programa de Segurança Alimentar Cesta Solidária e tem como propósito garantir o acesso a alimentos essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

O benefício é destinado a cidadãos devidamente cadastrados no programa e que atendem às condicionalidades estabelecidas: estar inscrito no Número de Identificação Social (NIS) e manter o cadastro atualizado; comprovar frequência escolar regular dos filhos; manter a carteira de vacinação em dia; participar das reuniões socioeducativas promovidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); e, conforme demanda, engajar-se em cursos de geração de renda ofertados pelo município.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido — o Cido —, da vice-prefeita Maria Vital, da secretária de Assistência Social Mary Beltrão, demais secretários municipais, além dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Vilma Ferreira, Manoel Luiz, Aldo José, Zequinha da Ótica e João Macalé.

Em sua fala, o prefeito Cido reforçou o compromisso da gestão com a proteção social e a dignidade das famílias anastacianas. “Não se trata apenas de entregar alimentos. É um conjunto de ações que envolvem saúde, educação e qualificação profissional. Queremos ir além da assistência emergencial e promover autonomia”, destacou.

A secretária Mary Beltrão também ressaltou a importância do cumprimento das condicionalidades como instrumento de fortalecimento das políticas públicas. “As contrapartidas são pensadas para romper o ciclo da vulnerabilidade. Quando uma criança está na escola, vacinada, e a família participa de ações socioeducativas, estamos construindo um futuro mais justo”, afirmou.

A entrega de cestas básicas segue o calendário do programa e ocorre de forma contínua ao longo do ano, sempre observando os critérios técnicos e legais que regem a assistência social no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!