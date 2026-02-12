Anastácio inicia 2026 com entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade

Primeira distribuição do ano ocorreu na manhã desta quinta-feira (12) e contou com a presença do prefeito, vice-prefeita, secretários e vereadores
A entrega de cestas básicas segue o calendário do programa e ocorre de forma contínua ao longo do ano / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio deu início, na manhã desta quinta-feira, dia 12, à primeira entrega de cestas básicas de 2026. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, integra o Programa de Segurança Alimentar Cesta Solidária e tem como propósito garantir o acesso a alimentos essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.
O benefício é destinado a cidadãos devidamente cadastrados no programa e que atendem às condicionalidades estabelecidas: estar inscrito no Número de Identificação Social (NIS) e manter o cadastro atualizado; comprovar frequência escolar regular dos filhos; manter a carteira de vacinação em dia; participar das reuniões socioeducativas promovidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); e, conforme demanda, engajar-se em cursos de geração de renda ofertados pelo município.
A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido — o Cido —, da vice-prefeita Maria Vital, da secretária de Assistência Social Mary Beltrão, demais secretários municipais, além dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara), Vilma Ferreira, Manoel Luiz, Aldo José, Zequinha da Ótica e João Macalé.
Em sua fala, o prefeito Cido reforçou o compromisso da gestão com a proteção social e a dignidade das famílias anastacianas. “Não se trata apenas de entregar alimentos. É um conjunto de ações que envolvem saúde, educação e qualificação profissional. Queremos ir além da assistência emergencial e promover autonomia”, destacou.
A secretária Mary Beltrão também ressaltou a importância do cumprimento das condicionalidades como instrumento de fortalecimento das políticas públicas. “As contrapartidas são pensadas para romper o ciclo da vulnerabilidade. Quando uma criança está na escola, vacinada, e a família participa de ações socioeducativas, estamos construindo um futuro mais justo”, afirmou.
A entrega de cestas básicas segue o calendário do programa e ocorre de forma contínua ao longo do ano, sempre observando os critérios técnicos e legais que regem a assistência social no município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Imunização
A modernização das salas de vacina é um passo estratégico para o município, fortalecendo a capacidade de execução do Programa Nacional de Imunizações
Negócios
As inscrições para a caravana são gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro
Turismo
Ministério Público requer a suspensão da dispensa automática de licenças e exigência de estudos de impacto rigorosos para atividades agrícolas na região das bacias hidrográficas da Serra da Bodoquena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS