Anastácio inicia agosto lilás com 2ª Passeata da Paz contra feminicídios

Centenas de pessoas caminharam contra o feminicídio pelas ruas centrais de Anastácio/MS / Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o município de Anastácio, localizado na região noroeste de Mato Grosso do Sul, propõe a união dos poderes constituídos e instituições, com a sociedade, para combater a violência doméstica, principalmente os feminicídios.

Equipados com carro de som, faixas, cartazes e até música feita especialmente para a campanha, centenas de pessoas representando diversos segmentos da sociedade, se concentraram sobre a ponte nova e percorreram as ruas centrais de Anastácio/MS. O movimento “Todos por Elas”, o Projeto Bombeiros do Amanhã, e estudantes da Escola Estadual Maria Corrêa Dias, de Anastácio, se fizeram presentes.

A concentração foi na ponte nova, com representantes de diversos segmentos sociais, do Fórum e da Prefeitura / Foto: O Pantaneiro

Na cerimônia de Abertura, o juiz de direito Luciano Pedro Beladelli, chamou a atenção de todos para o fato de que “desde a primeira passeata, a violência diminuiu”. Como idealizador, ele considera o movimento como “um sinal de alerta para as pessoas, é a demonstração da população, de toda a comunidade civil, militar, dizendo que não aguenta mais, não quer mais feminicídios, não aceita mais crimes contra as mulheres”.

Ao informar que em 2025, 21 feminicídios foram registrados em Mato Grosso do Sul, Beladelli destacou que “não tivemos feminicídio, nem em 2024, nem em 2025, em Anastácio”.

Na Praça Arandu, novas manifestações de participantes da passeata da paz contra os feminicídios / Foto: O Pantaneiro

O prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido, considera as campanhas educacionais como o melhor caminho para conscientizar a sociedade sobre a necessidade do fim da violência doméstica.“A gente tem que se enfiar dentro das casas, nas escolas, principalmente nas escolas, para a gente trazer com a educação dessas crianças, desses jovens, para mudarmos esse cenário de violência”, discursou.

O prefeito reafirmou o compromisso de sua administração de contribuir para toda movimentação contra a violência doméstica, no município. Em seguida, caminhou lado a lado com os manifestantes até a sede da Prefeitura.

Várias autoridades e convidados manifestaram seus pensamentos sobre como acabar com a violência doméstica / Foto: O Pantaneiro

O vereador Lincoln Pellicioni, presidente da Câmara Municipal de Anastácio, foi convidado a usar a palavra e transferiu a prerrogativa para a única vereadora mulher do Poder Legislativa do município. A professora Vilma Ferreira (MDB), agradeceu a gentileza e reafirmou sua plataforma parlamentar de buscar a solução através da educação.

O Tenente-Coronel Willian da Silva Nascimento, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, informou que “a maioria das ocorrências que a PM atende nos municípios de Aquidauana e Anastácio, é de violência doméstica”. Seu desejo é solucionar o problema a longo prazo, com campanhas educativas e de conscientização.

A organização da passeata foi feita pelo Fórum e Prefeitura de Anastácio/MS / Foto: O Pantaneiro

A Diretora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus de Aquidauana, Andréa Marques Rosa, disse o que pensa: “Homens e Mulheres devem precisam caminhar lado a lado, porque esta violência é resultado de um olhar contra mulheres que são líderes, seja em casa ou profissionalmente. Estou feliz com esta iniciativa (da passeata), porque não queremos patriarcado ou matriarcado e sim homem e mulheres, lado a lado”.

Houve manifestações, também, na praça Arandu. A Sargento PM Jaqueline Brites Canhete Frazão, coordenadora do Projeto Promuse - Programa Mulher Segura, esclareceu que “não é só porque é o Agosto Lilás que a gente está fazendo essas ações, fazemos isso sempre”.

No encerramento da passeata, na frente da sede da Prefeitura de Anastácio, houve homenagem póstuma com a leitura do nome de cada uma das 21 mulheres vítimas de feminicídios este ano em Mato Grosso do Sul.