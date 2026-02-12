Anastácio inicia ano letivo de 2026 com entrega inédita de kits escolares

Do maternal ao 5º ano, os receberam materiais no primeiro dia de aula; recursos são do próprio município
A entrega antecipada dos kits visa não apenas aliviar o orçamento das famílias, mas também garantir que todos os alunos iniciem o ano com igualdade de condições / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A manhã desta quinta-feira (12) foi de reencontro, sorrisos e novidades nas escolas da rede municipal de ensino de Anastácio. Os estudantes deram início ao ano letivo de 2026, marcado por uma estreia histórica: a entrega dos kits escolares logo no primeiro dia de aula.
Adquiridos com recursos próprios da administração municipal, os materiais serão distribuídos aos estudantes do Maternal, Pré I e Pré II, bem como às turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, contemplando todas as unidades da rede.
A iniciativa, inédita no município, foi recebida com entusiasmo por crianças, pais e educadores. Rostinhos felizes e mochilas recheadas de cadernos, lápis, borrachas, apontadores e demais itens essenciais deram o tom da volta às aulas, que também marcou o reencontro com colegas e professores após o período de férias.
A entrega antecipada dos kits visa não apenas aliviar o orçamento das famílias, mas também garantir que todos os alunos iniciem o ano com igualdade de condições e o material necessário em mãos desde o primeiro dia.
A Prefeitura de Anastácio reforça que a educação é prioridade e que novas ações de valorização do ensino e dos profissionais da área serão anunciadas ao longo do ano. A Secretaria Municipal de Educação permanece à disposição da comunidade para esclarecimentos e acompanhamento do calendário escolar.
