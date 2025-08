Anastácio inicia atividades do Agosto Dourado com encontro sobre amamentação

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta terça-feira (5) às ações do Agosto Dourado com um encontro no Parque dos Ipês voltado para gestantes e puérperas. A atividade contou com a participação de mulheres atendidas pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Maria Francisca de Lima e Rodrigo Queiroz das Chagas.



Durante o evento, foi servido um café da manhã e realizadas rodas de conversa, orientações sobre os benefícios do aleitamento materno e exercícios de fortalecimento muscular. As ações fazem parte da campanha que busca ampliar a conscientização sobre a importância da amamentação para a saúde da mãe e do bebê.



A programação continuará ao longo do mês, com destaque para a Semana Mundial do Aleitamento Materno, celebrada de 1º a 7 de agosto, com atividades voltadas à promoção e ao apoio à prática do aleitamento.

