Anastácio inicia Campanha Nacional de Multivacinação

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na segunda-feira (6) a Campanha Nacional de Multivacinação, com foco na atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.



Nesta edição, ocorre também a intensificação da vacinação contra o HPV, destinada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, além da oferta da vacina contra o sarampo para a população de até 59 anos.



A Secretaria de Saúde orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para realizar a atualização vacinal.



O atendimento nas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. As unidades ESF Umbelina, ESF Anastácio e ESF Rodrigo Queiroz (Cristo Rei) funcionam em horário estendido, das 17h às 22h, de segunda a quinta-feira.



O Dia D da Multivacinação será realizado no sábado (18), das 8h às 12h, na ESF Anastácio.

