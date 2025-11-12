Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 14:41

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Anastácio inicia campanha Novembro Azul com palestra sobre saúde do homem

A abertura das ações ocorreu na ESF Maria Francisca, onde foi realizada uma palestra sobre o câncer de próstata e outras doenças que mais afetam o público masculino

Da redação

Publicado em 12/11/2025 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início na manhã de terça-feira (11) à campanha Novembro Azul, voltada à conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem.

A abertura das ações ocorreu na ESF Maria Francisca, onde foi realizada uma palestra sobre o câncer de próstata e outras doenças que mais afetam o público masculino. Durante o encontro, profissionais de saúde reforçaram a necessidade de manter hábitos saudáveis e realizar consultas médicas regulares, como forma de detecção precoce de possíveis alterações.

O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou a atividade, que marcou o início das ações do Novembro Azul no município e destacou o compromisso da administração em promover a saúde e o bem-estar dos homens anastacianos.

Orientações

A Secretaria de Saúde recomenda que os homens realizem avaliações médicas anuais a partir dos 45 anos, ou dos 40 anos quando houver histórico familiar da doença. Entre os sintomas que merecem atenção estão: dificuldade para urinar, presença de sangue na urina ou no sêmen e dor ao urinar ou na região lombar.

O tratamento do câncer de próstata depende do estágio da doença e pode incluir acompanhamento clínico, cirurgia, radioterapia ou uso de medicamentos. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são significativamente maiores.

As ações da campanha Novembro Azul seguem ao longo do mês com atividades educativas, palestras e orientações nas unidades de saúde de Anastácio.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Projeto Olhar Renovado já beneficiou 800 moradores de Anastácio

• Anastácio entrega dois novos veículos para reforço na saúde

• Idoso que desapareceu em área de mata de Anastácio é encontrado

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

PM realiza solenidade de transmissão de comando em Anastácio

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre prevenção ao câncer de próstata e bucal

Esporte

Campeonato Estudantil de Anastácio começa em 18 de novembro

Confira algumas fotos da cerimônia de entrega de verbas do Poder Judiciário em Anastácio

Confira as fotos do evento "Prevenção é o Primeiro Passo" em Anastácio

Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Anastácio

Luto

Morre jovem de 20 anos que sofreu grave acidente de moto em Anastácio

Publicidade

Trânsito

Motorista é preso por embriaguez após acidente em Anastácio

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil apreende mais de 9 quilos de drogas em fiscalização na MS

Ação da DENAR contou com cão farejador e atingiu seis encomendas

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo