Anastácio inicia campanha Novembro Azul com palestra sobre saúde do homem

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início na manhã de terça-feira (11) à campanha Novembro Azul, voltada à conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem.



A abertura das ações ocorreu na ESF Maria Francisca, onde foi realizada uma palestra sobre o câncer de próstata e outras doenças que mais afetam o público masculino. Durante o encontro, profissionais de saúde reforçaram a necessidade de manter hábitos saudáveis e realizar consultas médicas regulares, como forma de detecção precoce de possíveis alterações.



O secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, acompanhou a atividade, que marcou o início das ações do Novembro Azul no município e destacou o compromisso da administração em promover a saúde e o bem-estar dos homens anastacianos.



Orientações



A Secretaria de Saúde recomenda que os homens realizem avaliações médicas anuais a partir dos 45 anos, ou dos 40 anos quando houver histórico familiar da doença. Entre os sintomas que merecem atenção estão: dificuldade para urinar, presença de sangue na urina ou no sêmen e dor ao urinar ou na região lombar.



O tratamento do câncer de próstata depende do estágio da doença e pode incluir acompanhamento clínico, cirurgia, radioterapia ou uso de medicamentos. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são significativamente maiores.



As ações da campanha Novembro Azul seguem ao longo do mês com atividades educativas, palestras e orientações nas unidades de saúde de Anastácio.

