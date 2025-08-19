Acessibilidade

19 de Agosto de 2025

Educação

Anastácio inicia cursos técnicos em parceria com o IFMS

As aulas serão ministradas na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon em formato semipresencial

Da redação

Publicado em 19/08/2025 às 11:00

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O Centro de Convenções recebeu a aula inaugural do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e do Curso Técnico em Administração, resultado da parceria entre a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus de Aquidauana.

As aulas serão ministradas na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon, em formato semipresencial, com certificação gratuita e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Com duração de um ano, os cursos são direcionados à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho, oferecendo novas oportunidades de formação à comunidade.

O evento contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da vereadora Vilma Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal, da secretária de Educação Vera Terra, da professora doutora Andréa Marques Rosa, diretora do IFMS em Aquidauana, além de professores, estudantes e demais autoridades.

Leia Também

