Anastácio inicia cursos técnicos em parceria com o IFMS

As aulas serão ministradas na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon em formato semipresencial
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
O Centro de Convenções recebeu a aula inaugural do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e do Curso Técnico em Administração, resultado da parceria entre a Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus de Aquidauana.
As aulas serão ministradas na Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon, em formato semipresencial, com certificação gratuita e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Com duração de um ano, os cursos são direcionados à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho, oferecendo novas oportunidades de formação à comunidade.
O evento contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da vereadora Vilma Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal, da secretária de Educação Vera Terra, da professora doutora Andréa Marques Rosa, diretora do IFMS em Aquidauana, além de professores, estudantes e demais autoridades.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Feminicídio
Movimento organizado pelo Fórum e Prefeitura promove integração com a sociedade contra a violência doméstica
Turismo
O B2Meet reunirá cerca de 400 profissionais do trade turístico
Saúde
Ao todo, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS