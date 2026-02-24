Anastácio inicia distribuição de material didático do programa MS Alfabetiza

coletânea é composta por livros para os estudantes, cadernos de atividades e orientações pedagógicas para os docentes / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta terça-feira (24) à distribuição da Coletânea MS Alfabetiza. O material é parte do programa de alfabetização desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com os municípios, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação.

O material didático complementar é destinado aos alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental e aos professores regentes dessas turmas. A coletânea é composta por livros para os estudantes, cadernos de atividades e orientações pedagógicas para os docentes, representando um importante reforço no processo de alfabetização e no aprimoramento das práticas educacionais em sala de aula.

Acompanharam a entrega o prefeito Manoel Aparecido - Cido, Josué Cabral da Silva (coordenador da CRE 1 e representante do Governo Estadual), a secretária municipal de Educação, Vera Terra, e demais secretários municipais. Também estiveram presentes os vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), Vilma Ferreira e João Macalé, além de Cimara Cabral, do Instituto Educacional de Anastácio, e Silas Cabral, autor do projeto "Um olhar poético".

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação básica, garantindo que alunos e professores tenham acesso a materiais pedagógicos adequados para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

