Anastácio inicia entrega de uniformes escolares para alunos da rede municipal

Kits com duas camisetas e um short são distribuídos a estudantes do maternal ao 5º ano; investimento é com recursos próprios
Na manhã desta quarta, a entrega aconteceu nas escolas Aracy Moreira dos Santos e Alcebíades Alves de Albres, com as presenças do prefeito Manoel Aparecido - Cido / Divulgação/Prefeitura de Anastácio
A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio iniciou nesta quarta-feira (4) a entrega dos uniformes escolares aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Cada estudante receberá um kit composto por duas camisetas e um short, adquiridos com recursos próprios da Prefeitura, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a educação e o bem-estar dos alunos.
A distribuição será realizada em todas as escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs), atendendo estudantes do maternal ao 5º ano do ensino fundamental. Após a entrega nas unidades escolares, os kits serão repassados aos pais e responsáveis para uso dos alunos no dia a dia escolar.
Na manhã desta quarta, a entrega aconteceu nas escolas Aracy Moreira dos Santos e Alcebíades Alves de Albres, com as presenças do prefeito Manoel Aparecido - Cido, da secretária de Educação Vera Terra, de demais secretários municipais e dos vereadores Manoel Luiz, João Macalé, Fabiano da Silva e Joel Feta. As autoridades acompanharam o início da distribuição e destacaram a importância da iniciativa para a valorização dos estudantes e o fortalecimento da rede municipal de ensino.
A aquisição dos uniformes com recursos próprios demonstra o esforço da gestão municipal em garantir condições adequadas para o aprendizado, promovendo igualdade entre os alunos e contribuindo para a identificação e segurança das crianças no ambiente escolar e nos trajetos de ida e volta às aulas.
