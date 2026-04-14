Anastácio inicia formação continuada em educação especial para profissionais da rede municipal

formação continuada é uma ferramenta essencial para garantir que os profissionais estejam preparados para atender à diversidade presente nas salas de aula / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anastácio deu início, nesta segunda-feira (13), à Formação Continuada em Educação Especial, reforçando o compromisso com a qualificação dos profissionais da rede municipal e com a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes. A iniciativa busca aprimorar práticas pedagógicas e fortalecer o atendimento às diferentes necessidades no ambiente escolar.

A programação teve início com os profissionais do Ensino Fundamental I e segue nesta terça-feira (14), com a Educação Infantil, reunindo professores, profissionais de apoio escolar, auxiliares, além das equipes de direção e coordenação. O momento tem proporcionado troca de experiências, reflexões e atualização de conhecimentos voltados à inclusão e ao desenvolvimento integral dos alunos. O evento está sendo realizado no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva, nos períodos matutino (das 7h às 11h) e vespertino (das 13h às 17h).

A ação reafirma o compromisso da Administração Municipal de Anastácio com a valorização dos educadores e com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à educação especial e inclusiva. A formação continuada é uma ferramenta essencial para garantir que os profissionais estejam preparados para atender à diversidade presente nas salas de aula, promovendo um ambiente escolar acolhedor e eficaz para todos os alunos.

A Secretaria Municipal de Educação destaca que novas formações e capacitações estão previstas ao longo do ano, dando continuidade ao processo de aperfeiçoamento da rede municipal de ensino.

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