Acessibilidade

08 de Dezembro de 2025 • 12:00

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Anastácio inicia hoje curso gratuito de Excel Básico

Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (67) 99288-6283. As vagas são limitadas

Da redação

Publicado em 08/12/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Começou nesta segunda-feira o curso gratuito de Excel Básico oferecido pelo Centro de Qualificação Profissional (CQP) de Anastácio. As aulas seguem até amanhã e ainda há vagas disponíveis para quem deseja participar.

O curso é realizado das 7h às 11h, com retorno das 13h às 17h, no CQP, localizado na Rua Índio Neco, s/n, bairro Antônio Clementino. A idade mínima para inscrição é 14 anos.

Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (67) 99288-6283. As vagas são limitadas.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Anastácio, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o Sindicato Rural de Anastácio e o Senar/MS. O objetivo é ampliar oportunidades de qualificação e incentivar o acesso a conhecimentos essenciais para o mercado de trabalho.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Projeto Olhar Renovado atende mais 103 pessoas com óculos gratuitos em Anastácio

• Estudante de Anastácio conquista 3º lugar no Concurso Agrinho 2025

• Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Empreendedorismo

Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais

Cursos

Anastácio encerra ano com 250 pessoas qualificadas

Educação

CEI Nizete Figueiredo promove Semana da Saudade para estudantes

A atividade foi planejada para acolher sentimentos como despedida, crescimento e expectativa, trabalhando de forma sensível com as crianças

Debate

Fórum discute educação do campo no Assentamento Monjolinho em Anastácio

Publicidade

Ocorrência

Morador de Anastácio perde R$ 34,6 mil em golpe eletrônico

ÚLTIMAS

Esportes

Aquidauanense avança à semi no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A fase decisiva promete fortes emoções, e a torcida aquidauanense acompanha de perto o desempenho de Talita, uma das principais referências do vôlei de praia brasileiro

Vamos lá

Leilão Beneficente do Hospital de Amor acontece hoje em Aquidauana

O evento acontece no Tatersal do Parque de Exposições, com início pela manhã e programação ao longo do dia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo