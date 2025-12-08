Anastácio inicia hoje curso gratuito de Excel Básico

Divulgação

Começou nesta segunda-feira o curso gratuito de Excel Básico oferecido pelo Centro de Qualificação Profissional (CQP) de Anastácio. As aulas seguem até amanhã e ainda há vagas disponíveis para quem deseja participar.



O curso é realizado das 7h às 11h, com retorno das 13h às 17h, no CQP, localizado na Rua Índio Neco, s/n, bairro Antônio Clementino. A idade mínima para inscrição é 14 anos.



Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (67) 99288-6283. As vagas são limitadas.



A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Anastácio, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o Sindicato Rural de Anastácio e o Senar/MS. O objetivo é ampliar oportunidades de qualificação e incentivar o acesso a conhecimentos essenciais para o mercado de trabalho.

