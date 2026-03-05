AnastÃ¡cio inicia planejamento do desfile de 61 anos com tema voltado ao futuro

Evento cÃvico-militar acontece em 8 de maio, com participaÃ§Ã£o de escolas e instituiÃ§Ãµes; tema deste ano Ã© "AnastÃ¡cio do Futuro InovaÃ§Ã£o, Sustentabilidade e Progresso"
O encontro serviu para alinhar os detalhes logÃsticos, definir o cronograma de atividades e discutir a participaÃ§Ã£o de cada instituiÃ§Ã£o no desfile / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio
A organização do desfile em comemoração aos 61 anos de Anastácio já começou. A primeira reunião de planejamento do evento foi realizada nesta quinta-feira (5), no Centro de Convenções, com representantes de diversos setores envolvidos na realização da festividade.
Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, o desfile cívico-militar contará com a participação de escolas das redes municipal, estadual e particular, além de instituições civis e militares. Durante o encontro também foi apresentado o tema deste ano: “Anastácio do Futuro – Inovação, Sustentabilidade e Progresso”.
Participaram da reunião a secretária de Educação Vera Terra, demais secretários municipais, autoridades militares, diretores e coordenadores de escolas e representantes de entidades. O encontro serviu para alinhar os detalhes logísticos, definir o cronograma de atividades e discutir a participação de cada instituição no desfile.
A programação prevê que o tradicional desfile comemorativo aconteça no dia 8 de maio, a partir das 8h, em frente ao Paço Municipal, na Rua João Leite Ribeiro. A data celebra os 61 anos de emancipação político-administrativa do município, e a expectativa é de grande participação popular.
O tema escolhido para este ano reflete a visão de desenvolvimento da cidade, destacando a importância da inovação, da sustentabilidade e do progresso como pilares para a construção do futuro de Anastácio. As escolas e instituições deverão incorporar essa temática em suas apresentações, promovendo uma reflexão sobre o papel de cada um na construção de uma cidade melhor.
A Secretaria de Educação reforçou o convite para que a população compareça e prestigie o desfile, demonstrando o orgulho e o amor pela cidade.
