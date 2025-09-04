Anastácio inicia programação do Setembro Amarelo

A atividade foi conduzida pela psicóloga Tainara Coronel
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
A Prefeitura de Anastácio deu início às atividades do Setembro Amarelo com ações de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Como parte da programação, a Secretaria de Saúde e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) promoveram uma palestra destinada aos colaboradores da Energisa Aquidauana.
A atividade foi conduzida pela psicóloga Tainara Coronel, responsável técnica pela rede de atendimento à prevenção do suicídio no município. Durante a palestra, foram abordados temas como a importância de discutir saúde mental sem tabus, a identificação de sinais de sofrimento emocional, o papel do apoio familiar e comunitário e a necessidade de buscar ajuda como medida de proteção.
A campanha destaca que a prevenção pode ser alcançada por meio de informação e do fortalecimento das redes de apoio. Em casos de necessidade, a orientação é procurar o CEM, a unidade de saúde mais próxima ou o hospital de urgência e emergência.
