04 de Setembro de 2025 • 11:49

Prevenção

Anastácio inicia programação do Setembro Amarelo

A atividade foi conduzida pela psicóloga Tainara Coronel

Da redação

Publicado em 04/09/2025 às 10:41

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio deu início às atividades do Setembro Amarelo com ações de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. Como parte da programação, a Secretaria de Saúde e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) promoveram uma palestra destinada aos colaboradores da Energisa Aquidauana.

A atividade foi conduzida pela psicóloga Tainara Coronel, responsável técnica pela rede de atendimento à prevenção do suicídio no município. Durante a palestra, foram abordados temas como a importância de discutir saúde mental sem tabus, a identificação de sinais de sofrimento emocional, o papel do apoio familiar e comunitário e a necessidade de buscar ajuda como medida de proteção.

A campanha destaca que a prevenção pode ser alcançada por meio de informação e do fortalecimento das redes de apoio. Em casos de necessidade, a orientação é procurar o CEM, a unidade de saúde mais próxima ou o hospital de urgência e emergência.

Leia Também

