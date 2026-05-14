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Saúde

Anastácio inicia Semana do Aluno Imunizado com vacinação em unidades escolares

Ação visa prevenir doenças e proteger a comunidade escolar

Da redação

Publicado em 14/05/2026 às 10:11

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Durante a semana, as equipes de saúde visitam as escolas para aplicar as doses necessárias conforme o calendário vacinal / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à Semana do Aluno Imunizado, com equipes de saúde percorrendo as unidades escolares do município para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 19 anos. A ação tem como objetivo garantir mais proteção, saúde e qualidade de vida para os estudantes da rede municipal e estadual.

A vacinação é considerada uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e proteger toda a comunidade. Manter as vacinas em dia é um ato de cuidado, responsabilidade e amor com as crianças e adolescentes. Durante a semana, as equipes de saúde visitam as escolas para aplicar as doses necessárias conforme o calendário vacinal.

Os pais e responsáveis devem ficar atentos às orientações enviadas pelas escolas, além de providenciar a autorização e os documentos necessários para a vacinação dos filhos. A recomendação é que a caderneta de vacinação seja apresentada para que os profissionais possam avaliar quais doses estão pendentes. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção de doenças e a promoção da saúde no ambiente escolar, contribuindo para a redução de surtos de doenças imunopreveníveis e para a segurança de toda a comunidade.

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