Anastácio institui em escolas programa sobre conscientização sobre violência doméstica

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação em direitos humanos e com o enfrentamento à violência contra a mulher desde a base escolar / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Coordenadoria da Mulher e o projeto “Uma Nova Mulher”, está desenvolvendo nas escolas da rede municipal de Anastácio ações de conscientização sobre violência doméstica e feminicídio. Dando continuidade ao projeto “Violência contra a Mulher”, as equipes estiveram na quinta-feira (14), na Escola Municipal Jardim Independência.

Na ocasião, foi realizada uma atividade educativa com apresentação de fantoches, levando informação e promovendo reflexão entre os alunos sobre respeito, prevenção da violência e proteção às mulheres. A abordagem lúdica buscou sensibilizar as crianças de forma adequada à faixa etária, plantando sementes de conscientização sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação em direitos humanos e com o enfrentamento à violência contra a mulher desde a base escolar. A parceria entre as secretarias e o projeto “Uma Nova Mulher” visa ampliar o alcance das ações preventivas e fortalecer a rede de proteção às mulheres em Anastácio.

A programação deve ser estendida a outras unidades da rede municipal de ensino nos próximos meses. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação ou à Coordenadoria da Mulher.

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