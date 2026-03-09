Acessibilidade

09 de Março de 2026 • 21:10

PolÃ­tica pÃºblica

AnastÃ¡cio institui ensino obrigatÃ³rio sobre prevenÃ§Ã£o Ã  violÃªncia contra a mulher

ResoluÃ§Ã£o publicada nesta segunda-feira determina que tema seja trabalhado ao menos uma vez por bimestre em todas as escolas municipais

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 09/03/2026 Ã s 18:26

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o destacou que a medida contribui para a construÃ§Ã£o de uma sociedade mais justa e segura / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de AnastÃ¡cio

A Secretaria Municipal de Educação de Anastácio marcou o Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8), com um gesto de reflexão e luto. Na véspera da data que simboliza a força e a resiliência femininas, o município registrou mais um caso de feminicídio, fato que mobilizou a comunidade escolar para um momento de conscientização nesta segunda-feira (9).

Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino aderiram à mobilização. Como parte das ações, foi publicada no Diário Oficial de Anastácio a Resolução Semed nº 002, de 9 de março de 2026, que estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre prevenção à violência contra a mulher na rede municipal.

De acordo com o texto, o tema deverá ser trabalhado ao menos uma vez em cada bimestre, em todas as etapas da educação municipal. A abordagem será desenvolvida dentro dos temas transversais, por meio de projetos, palestras e atividades orientadas pela equipe psicossocial da Secretaria de Educação.

Além das ações pedagógicas, está prevista a realização de uma caminhada em defesa de leis mais rigorosas para coibir a violência doméstica e o feminicídio. A iniciativa reforça o compromisso de promover a formação cidadã desde a infância, trabalhando valores como respeito, conscientização e a importância da denúncia.

A Secretaria Municipal de Educação destacou que a medida contribui para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

