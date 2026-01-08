Anastácio intensifica ações de orientação sobre hanseníase

As atividades fazem parte da campanha Janeiro Roxo, voltada à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao enfrentamento da doença
Divulgação
Durante o mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio, por meio da Vigilância em Saúde, intensifica as ações de orientação e conscientização da população sobre a hanseníase. As atividades fazem parte da campanha Janeiro Roxo, voltada à prevenção, ao diagnóstico precoce e ao enfrentamento da doença.
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada por bactéria, que atinge principalmente a pele e os nervos. O tratamento é gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o diagnóstico tardio ainda é um desafio, o que reforça a importância da informação e da procura por atendimento nos primeiros sinais.
Ao longo do mês, equipes das Unidades Básicas de Saúde e Agentes Comunitários de Saúde realizam ações direcionadas à população. Entre as atividades estão orientações, avaliações, definição de condutas, diagnóstico e tratamento de pacientes com sintomas ou casos confirmados, além do esclarecimento de dúvidas durante atendimentos e visitas domiciliares.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, ao identificar qualquer sinal suspeito, a população procure a unidade de saúde mais próxima para avaliação e encaminhamento adequado.
