Anastácio intensifica alerta contra a dengue com a chegada do período chuvoso

Larvas do mosquito da dengue. Campanha enfatiza necessidade de limpeza de quintais / (Foto: SES/Divulgação)

Com o aumento das chuvas no município, a Prefeitura de Anastácio reforça o alerta à população sobre a importância de redobrar os cuidados para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A água parada, comum nessa época do ano, torna-se o ambiente ideal para a reprodução do inseto, exigindo ação preventiva coletiva e contínua.

Em campanha educativa, a administração municipal destaca que pequenas atitudes no dia a dia podem fazer grande diferença na prevenção. Entre as medidas essenciais estão:

- Manter caixas d’água bem vedadas;

- Eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas e potes;

- Limpar calhas e ralos com frequência;

- Conservar quintais sempre organizados e livres de entulhos;

- Preencher vasos de plantas com areia até a borda, evitando o acúmulo de líquido.

A prefeitura ressalta que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre poder público e comunidade. “Ao cuidar do seu espaço, você protege sua família, seus vizinhos e toda a cidade”, reforça a mensagem da campanha.

Além das orientações à população, a Secretaria Municipal de Saúde mantém as ações de rotina, como visitas de agentes de endemias, aplicação de larvicidas quando necessário e monitoramento de áreas de risco. A população também é incentivada a denunciar possíveis focos do mosquito por meio dos canais oficiais da prefeitura.

A conscientização e a participação de todos são fundamentais para evitar surtos e garantir um verão mais saudável e seguro em Anastácio.

