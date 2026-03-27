AnastÃ¡cio investe R$ 2 milhÃµes em materiais didÃ¡ticos para a rede municipal de ensino

Primeira remessa de livros e materiais de apoio chegou na quinta-feira (26); aquisiÃ§Ã£o contempla desde a educaÃ§Ã£o infantil atÃ© o ensino fundamental
Pelo segundo ano consecutivo, a Administração Municipal de Anastácio investe R$ 2 milhões em recursos próprios para a aquisição de materiais didáticos e paradidáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino. A primeira remessa chegou na quinta-feira (26), e uma nova entrega está prevista para a próxima semana, garantindo o atendimento completo das unidades escolares.
Os materiais, adquiridos junto à Editora Brasil Cultural, atendem desde a educação infantil até o ensino fundamental. Além dos livros, o investimento inclui materiais de apoio, formações com assessoria pedagógica especializada e avaliações adaptadas à realidade da rede.
As coleções contemplam leitura e escrita, produção de texto, literatura infantil, Língua Portuguesa, Matemática, temas transversais e conteúdos regionais, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem com materiais alinhados às necessidades dos alunos e às diretrizes curriculares.
A secretária de Educação, Vera Terra, acompanhou a chegada dos exemplares e reforçou a importância do investimento contínuo na qualidade do ensino. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com a educação pública de qualidade, assegurando que alunos e professores tenham acesso a materiais atualizados e recursos pedagógicos adequados para o desenvolvimento das atividades escolares ao longo do ano letivo.
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