Acessibilidade

28 de MarÃ§o de 2026 • 00:01

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
EducaÃ§Ã£o

AnastÃ¡cio investe R$ 2 milhÃµes em materiais didÃ¡ticos para a rede municipal de ensino

Primeira remessa de livros e materiais de apoio chegou na quinta-feira (26); aquisiÃ§Ã£o contempla desde a educaÃ§Ã£o infantil atÃ© o ensino fundamental

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 21:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pelo segundo ano consecutivo, a Administração Municipal de Anastácio investe R$ 2 milhões em recursos próprios para a aquisição de materiais didáticos e paradidáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino. A primeira remessa chegou na quinta-feira (26), e uma nova entrega está prevista para a próxima semana, garantindo o atendimento completo das unidades escolares.

Os materiais, adquiridos junto à Editora Brasil Cultural, atendem desde a educação infantil até o ensino fundamental. Além dos livros, o investimento inclui materiais de apoio, formações com assessoria pedagógica especializada e avaliações adaptadas à realidade da rede.

As coleções contemplam leitura e escrita, produção de texto, literatura infantil, Língua Portuguesa, Matemática, temas transversais e conteúdos regionais, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem com materiais alinhados às necessidades dos alunos e às diretrizes curriculares.

A secretária de Educação, Vera Terra, acompanhou a chegada dos exemplares e reforçou a importância do investimento contínuo na qualidade do ensino. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com a educação pública de qualidade, assegurando que alunos e professores tenham acesso a materiais atualizados e recursos pedagógicos adequados para o desenvolvimento das atividades escolares ao longo do ano letivo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

Bonito inicia aplicaÃ§Ã£o de fumacÃª para combater o Aedes aegypti

ProteÃ§Ã£o

Conselho Tutelar de AnastÃ¡cio inaugura nova sede e amplia estrutura de atendimento

Cidadania

AnastÃ¡cio inaugura Tenda LilÃ¡s para acolhimento e orientaÃ§Ã£o a mulheres

EspaÃ§o itinerante oferecerÃ¡ atendimento psicossocial, orientaÃ§Ã£o jurÃ­dica e rodas de conversa em eventos do municÃ­pio

SaÃºde

AnastÃ¡cio recebe duas bombas costais motorizadas para reforÃ§ar combate Ã s arboviroses

Publicidade

Infraestrutura

Obras de drenagem em Bonito avanÃ§am e promovem melhorias estruturais

ÃšLTIMAS

Oportunidade

Semana encerra com 23 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o dos empregadores

Clima

Calor e pancadas de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana, prevÃª Inmet

As temperaturas devem variar entre 22Â°C nas primeiras horas do dia e alcanÃ§ar atÃ© 34Â°C durante a tarde

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo