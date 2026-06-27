Anastácio lança "Cãopanha do Agasalho" para oferecer conforto a animais resgatados

Prefeitura de Anastácio, por meio da Vigilância em Saúde, lançou a 'Cãopanha do Agasalho' / Reprodução/Prefeitura de Anastácio

Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a Prefeitura de Anastácio, por meio da Vigilância em Saúde, lançou a "Cãopanha do Agasalho". A iniciativa busca arrecadar itens para proteger cães e gatos acolhidos após serem resgatados de situações de maus-tratos e abandono.

A campanha tem como objetivo oferecer mais conforto, proteção e dignidade aos animais que atualmente estão sob cuidados e aguardam uma nova oportunidade de vida por meio da adoção responsável.

Podem ser doados roupas usadas em bom estado e limpas, cobertores, mantas, tapetes, casinhas e caminhas para animais. Todo o material arrecadado será destinado aos cães e gatos atendidos pela equipe responsável.

As doações podem ser entregues na ESF (Estratégia de Saúde da Família) mais próxima da residência do doador ou diretamente na sede da Vigilância em Saúde, localizada na Rua 8 de Maio, nº 290, no Centro de Anastácio.

Para facilitar a participação da população, a gestão municipal também disponibiliza o serviço de coleta mediante agendamento para pessoas com dificuldade de locomoção.

Segundo a Prefeitura de Anastácio, a campanha reforça a importância da solidariedade e do cuidado com os animais, especialmente durante o inverno, período em que as baixas temperaturas aumentam a necessidade de abrigo e proteção.

Mais informações sobre a campanha e o agendamento de coletas podem ser obtidas pelo telefone (67) 99287-3667.