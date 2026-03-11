AnastÃ¡cio lanÃ§a Tenda LilÃ¡s para acolhimento e orientaÃ§Ã£o Ã s mulheres

Na tenda, as mulheres poderÃ£o receber orientaÃ§Ãµes sobre enfrentamento Ã violÃªncia, acesso a serviÃ§os de saÃºde, assistÃªncia social, documentaÃ§Ã£o e demais polÃ­ticas / DivulgaÃ§Ã£o/AgÃªncia Brasil

A Administração Municipal de Aquidauana convida toda a população para participar do lançamento da Tenda Lilás, um espaço criado para acolhimento, apoio e orientação às mulheres do município. A solenidade acontecerá no dia 12 de março, às 8h, na Praça de Eventos Arandú.

A Tenda Lilás será um espaço itinerante, estando presente nos mais diversos eventos realizados no município ao longo do ano. O objetivo é oferecer orientação, escuta e apoio às mulheres, fortalecendo as ações de cuidado, proteção e valorização feminina.

A iniciativa integra as políticas públicas municipais voltadas às mulheres, ampliando a presença do poder público em locais de grande circulação e garantindo que informações sobre direitos, serviços e redes de apoio cheguem a um número cada vez maior de pessoas.

Na tenda, as mulheres poderão receber orientações sobre enfrentamento à violência, acesso a serviços de saúde, assistência social, documentação e demais políticas públicas. Equipes capacitadas estarão disponíveis para acolher e direcionar cada caso conforme a necessidade.

O lançamento da Tenda Lilás reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de uma cidade mais justa, igualitária e segura para as mulheres, promovendo cidadania e qualidade de vida.

