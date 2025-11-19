Anastácio mantém turmas do Programa Brasil Alfabetizado

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Educação (Semed), desenvolve o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que atende aproximadamente 70 estudantes entre jovens, adultos e idosos. A iniciativa oferece oportunidades para quem deseja iniciar ou retomar o processo de alfabetização.



O programa é realizado em parceria com o Governo Federal, estados e municípios, com apoio financeiro e concessão de bolsas aos voluntários que atuam como alfabetizadores.



As aulas são realizadas a partir das 18h em escolas municipais dos bairros Cristo Rei, Jardim Independência e na região central, possibilitando a participação de estudantes que conciliam trabalho e estudo.



Com essa ação, o município mantém o compromisso com a ampliação do acesso à educação e com a oferta de condições para o enfrentamento do analfabetismo.

