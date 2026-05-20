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Saúde

Anastácio marca presença no Congresso de Cirurgia e Reabilitação do Joelho em Bauru

Responsável técnica Sandi e fisioterapeuta Iasmym participaram de palestras e debates com especialistas nacionais e internacionais

Da redação

Publicado em 20/05/2026 às 15:09

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A participação no evento contribui diretamente para o aprimoramento dos atendimentos realizados pelo CEM / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio esteve representado no Congresso de Cirurgia e Reabilitação do Joelho, realizado nos dias 16 e 17 de maio, na cidade de Bauru (SP). O evento reuniu especialistas de destaque para discutir avanços, práticas e atualizações sobre tratamento e reabilitação da articulação do joelho.

Representando Anastácio, participaram do evento a responsável técnica do Centro Especializado em Medicina (CEM), Sandi, e a fisioterapeuta Iasmym. Durante o congresso, foram promovidas palestras e debates conduzidos por profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente, proporcionando troca de experiências e acesso a novos conhecimentos na área da ortopedia e reabilitação.

A participação no evento contribui diretamente para o aprimoramento dos atendimentos realizados pelo CEM, refletindo na qualidade dos serviços prestados à população de Anastácio. A atualização técnica das profissionais permite a aplicação de protocolos mais modernos e eficientes no tratamento de pacientes com lesões e disfunções no joelho, um dos principais motivos de procura por reabilitação física.

A Prefeitura de Anastácio destacou a importância de investir na capacitação contínua de seus profissionais de saúde como forma de garantir atendimento de excelência à comunidade. A expectativa é que os conhecimentos adquiridos no congresso sejam incorporados à rotina do CEM nos próximos meses, beneficiando diretamente os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

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