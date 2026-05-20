Anastácio marca presença no Congresso de Cirurgia e Reabilitação do Joelho em Bauru

A participação no evento contribui diretamente para o aprimoramento dos atendimentos realizados pelo CEM / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio esteve representado no Congresso de Cirurgia e Reabilitação do Joelho, realizado nos dias 16 e 17 de maio, na cidade de Bauru (SP). O evento reuniu especialistas de destaque para discutir avanços, práticas e atualizações sobre tratamento e reabilitação da articulação do joelho.

Representando Anastácio, participaram do evento a responsável técnica do Centro Especializado em Medicina (CEM), Sandi, e a fisioterapeuta Iasmym. Durante o congresso, foram promovidas palestras e debates conduzidos por profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente, proporcionando troca de experiências e acesso a novos conhecimentos na área da ortopedia e reabilitação.

A participação no evento contribui diretamente para o aprimoramento dos atendimentos realizados pelo CEM, refletindo na qualidade dos serviços prestados à população de Anastácio. A atualização técnica das profissionais permite a aplicação de protocolos mais modernos e eficientes no tratamento de pacientes com lesões e disfunções no joelho, um dos principais motivos de procura por reabilitação física.

A Prefeitura de Anastácio destacou a importância de investir na capacitação contínua de seus profissionais de saúde como forma de garantir atendimento de excelência à comunidade. A expectativa é que os conhecimentos adquiridos no congresso sejam incorporados à rotina do CEM nos próximos meses, beneficiando diretamente os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!