Anastácio oferece consultas com especialistas em parceria com SENAR e Sindicato Rural

Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando consultas com especialistas para a população em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural.

De acordo com as informações divulgadas pelo município, as vagas são limitadas e, neste momento, ainda há disponibilidade para atendimentos nas áreas de Urologia, destinada a homens com mais de 40 anos, e Clínica Geral.

Agendamento

Os primeiros agendamentos começaram no dia 28/08, mas os interessados ainda podem realizar o agendamento no Salão da ESF Anastácio, nos dias 31 de agosto e 1º e 2 de setembro, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os atendimentos estão programados para o dia 5 de setembro, a partir das 7h.

A orientação é que os moradores interessados procurem o local de agendamento dentro do período informado, já que a quantidade de vagas é limitada.

Serviço:

Agendamento: Salão da ESF Anastácio

Datas: 31/08, 01/09 e 02/09

Horários: 7h às 11h e 13h às 17h

Especialidades disponíveis: Urologia e Clínica Geral

Atendimentos: 05/09, a partir das 7h.