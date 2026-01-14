Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026

Qualificação profissional

Anastácio oferece curso gratuito de operador de escavadeira hidráulica

A iniciativa amplia as oportunidades de qualificação profissional, preparando os participantes para novas chances no mercado de trabalho

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 19:57

Interessados em participar de futuros cursos promovidos pela Secretaria de Assistência Social podem obter mais informações no Centro de Qualificação Profissional / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está promovendo nesta quinta-feira um curso gratuito de Operador de Escavadeira Hidráulica. A qualificação é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS) e tem como objetivo preparar participantes para novas oportunidades no mercado de trabalho, especialmente ligadas à construção civil e ao setor agropecuário.

O curso é oferecido pelo Centro de Qualificação Profissional (CQP) e integra as iniciativas municipais voltadas à capacitação e geração de emprego e renda. Durante a formação, os alunos aprendem sobre operação segura e eficiente da máquina, manutenção básica, normas de segurança do trabalho e legislação aplicável à atividade.

De acordo com a administração municipal, a ação reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e social da cidade. "Essa iniciativa amplia as oportunidades de qualificação profissional, preparando os participantes para novas chances no mercado de trabalho e contribuindo para o crescimento da nossa comunidade", destacou a pasta.

Interessados em participar de futuros cursos promovidos pela Secretaria de Assistência Social podem obter mais informações no Centro de Qualificação Profissional ou acompanhar as divulgações pelos canais oficiais da Prefeitura de Anastácio.

Deixe a sua opinião

