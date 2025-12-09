Anastácio oferece imunização contra VSR para gestantes

O objetivo é reduzir o risco de quadros respiratórios graves em recém-nascidos.
Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio anunciou que a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) já está disponível em todas as unidades de saúde do município. A imunização é destinada a gestantes com 28 semanas ou mais, que ao receberem a dose transmitem proteção ao bebê ainda durante a gestação. O objetivo é reduzir o risco de quadros respiratórios graves em recém-nascidos.
As gestantes dentro do período recomendado devem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina.
O atendimento nas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Três unidades oferecem horário estendido, de segunda a quinta-feira, das 17h às 22h:
ESF Umbelina
ESF Anastácio
ESF Rodrigo Queiroz (Cristo Rei)
A Secretaria reforça que a ampliação da cobertura vacinal contribui para a proteção dos bebês nas primeiras semanas de vida, período de maior vulnerabilidade ao VSR.
