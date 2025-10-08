Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio participa da Missão Técnica do Corredor Bioceânico de Capricórnio, representado pelo secretário de Desenvolvimento Sustentável Econômico, Jairo Arruda, e pelo agente de Desenvolvimento, Tiago Vedovato.



A caravana, formada por gestores municipais que integram a rota bioceânica, iniciou a viagem na segunda-feira (6), em Porto Murtinho. O percurso segue pelos territórios do Paraguai e da Argentina, com destino ao Porto de Iquique, no Chile.



Durante o trajeto, os participantes acompanham de perto as ações e estruturas relacionadas ao projeto, que visa fortalecer a integração econômica e logística entre os países sul-americanos.



Nesta quarta-feira (8), a comitiva participa do VII Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, em San Salvador de Jujuy, na Argentina. O encontro reúne representantes governamentais e de diversos setores produtivos dos países que compõem a rota, promovendo discussões sobre desenvolvimento regional e cooperação entre as nações.



A Missão Técnica é organizada pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, com apoio da Assomasul. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre as potencialidades do Corredor Bioceânico, que pretende conectar o Brasil aos mercados internacionais por meio do Oceano Pacífico.

