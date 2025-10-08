Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 10:37

Buscar

Últimas notícias
X
Economia

Anastácio participa da Missão Técnica do Corredor Bioceânico de Capricórnio

A caravana, formada por gestores municipais que integram a rota bioceânica, iniciou a viagem na segunda-feira (6), em Porto Murtinho

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 08:57

Atualizado em 08/10/2025 às 09:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio participa da Missão Técnica do Corredor Bioceânico de Capricórnio, representado pelo secretário de Desenvolvimento Sustentável Econômico, Jairo Arruda, e pelo agente de Desenvolvimento, Tiago Vedovato.

A caravana, formada por gestores municipais que integram a rota bioceânica, iniciou a viagem na segunda-feira (6), em Porto Murtinho. O percurso segue pelos territórios do Paraguai e da Argentina, com destino ao Porto de Iquique, no Chile.

Durante o trajeto, os participantes acompanham de perto as ações e estruturas relacionadas ao projeto, que visa fortalecer a integração econômica e logística entre os países sul-americanos.

Nesta quarta-feira (8), a comitiva participa do VII Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, em San Salvador de Jujuy, na Argentina. O encontro reúne representantes governamentais e de diversos setores produtivos dos países que compõem a rota, promovendo discussões sobre desenvolvimento regional e cooperação entre as nações.

A Missão Técnica é organizada pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, com apoio da Assomasul. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre as potencialidades do Corredor Bioceânico, que pretende conectar o Brasil aos mercados internacionais por meio do Oceano Pacífico.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Professores de Anastácio participam de formação do programa MS Alfabetiza

• Pioneiro de Anastácio completa 100 anos de vida

• Anastácio recebe caminhão para fortalecer a agricultura familiar

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Anastácio inicia Campanha Nacional de Multivacinação

Gestão

Programa de Aquisição de Alimentos beneficia 200 famílias em Anastácio

Denúncia

Polícia Militar recupera bicicleta furtada e prende foragido em Anastácio

O suspeito declarou que usava o bem para atividades ligadas ao tráfico de drogas

Muitas promoções

Atlântico reinaugura loja Integração em Anastácio com valorização do cliente

Publicidade

Treinamento

Anastácio promove curso sobre vigilância e saúde animal

ÚLTIMAS

Economia

Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS

Trabalhador poderá antecipar R$ 2,5 mil em cinco parcelas de R$ 500

Polícia

Prefeitura de Corumbá diz não ter sido notificada oficialmente sobre operação da PF

Município afirma que adotará medidas como afastamento cautelar se houver confirmação de envolvimento de servidores na investigação sobre fraudes em terras públicas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo