Anastácio participa de capacitação para elaboração do novo Plano Municipal de Educação

Semed de Anastácio participou da 1ª Capacitação Presencial para Elaboração do PME / Divulgação

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Anastácio participou, nesta semana, da 1ª Capacitação Presencial para Elaboração do PME (Plano Municipal de Educação), realizada em Campo Grande. O encontro aconteceu na última terça-feira (21) e reuniu representantes de diversos municípios de Mato Grosso do Sul para discutir diretrizes, compartilhar experiências e receber orientações técnicas sobre a construção e atualização dos planos educacionais.

Representando Anastácio, estiveram presentes a secretária municipal de Educação, Vera Terra, a professora Jenifer Azambuja de Britto, responsável técnica pelos trabalhos relacionados ao Plano Municipal de Educação em Anastácio, além de técnicos da Semed.

Ao longo da capacitação, os participantes debateram estratégias que irão subsidiar a elaboração do novo Plano Municipal de Educação, documento que reúne metas, objetivos e ações voltadas ao desenvolvimento da educação pública municipal para os próximos anos.

O encontro também proporcionou a troca de experiências entre os municípios, permitindo o compartilhamento de práticas e desafios relacionados ao planejamento das políticas educacionais.

Segundo a Prefeitura de Anastácio, a participação da equipe demonstra o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da educação por meio do planejamento, da qualificação contínua dos profissionais e da construção de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

O Plano Municipal de Educação é considerado um dos principais instrumentos de planejamento da área educacional, estabelecendo metas e diretrizes que orientam o desenvolvimento da rede municipal de ensino, desde a educação infantil até as demais etapas de responsabilidade do município.

