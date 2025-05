Anastácio participa de encontro para análise de resultados do MS Alfabetiza

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

A Secretaria de Educação de Anastácio participou, na manhã de quarta-feira (30), do encontro promovido pela equipe do RENALFA e do MS Alfabetiza com o tema “Práticas Exitosas e Análise dos Resultados do Ciclo I da Plataforma CNCA”. O evento reuniu representantes dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.



A atividade teve como objetivo alinhar estratégias educacionais dos municípios da jurisdição da Coordenadoria Regional de Educação 1 (CRE-1) com base nos resultados do primeiro ciclo da Plataforma CNCA, promovendo o compartilhamento de informações sobre práticas implementadas, desafios e resultados obtidos na avaliação.



Durante o momento de escuta ativa, os representantes de cada município apresentaram suas experiências. A equipe de Anastácio compartilhou as estratégias utilizadas para assegurar a participação dos estudantes, além de relatar dificuldades logísticas, pontos fortes e aspectos que demandam melhorias no processo de aplicação da avaliação.



Representaram o município de Anastácio no evento o articulador municipal e coordenador da Educação Básica, professor Emerson Bandeira, a coordenadora municipal do MS Alfabetiza, Fernanda Aguilera, e as formadoras dos programas Lana Claudia Scolhant, Tânia Icety e Luciana Cintra.

