Anastácio pode perder recursos do FPM por falta de resposta ao Censo 2022

Recenseadores continuam a visitar cidades de Anastácio, Aquidauana e região / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Anastácio pode ter repasse de recursos federais diminuídos por falta de resposta ao Censo 2022.

Em entrevista ao site O Pantaneiro, a coordenadora de subárea de Aquidauana para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Doris da Silva Teixeira, mais uma vez alertou aos cidadãos para que respondam o Censo 2022, seja recebendo os recenseadores, seja por ligação.

Apesar dela dizer que Anastácio teve uma boa receptividade aos recenseadores, e que faltam apenas cerca de 2 mil pessoas a responder, o município está entre os 13 de Mato Grosso do Sul, que podem perder os recursos do FPM (Fundo de Participação Municipal) este ano.

Isso porque uma prévia do Censo 2022 apontou que o Estado perdeu 5.446 habitantes, em comparação com o último levantamento.

“Todo o recenseador vai ao mesmo local por quatro vezes. E muitas vezes, eles percebem que a pessoa está no local e que não querem atender. Então, como todas as casas de todos os municípios de cada região estão coordenadas, as pessoas podem nos ligar para responder o questionário.”

Ouça a entrevista completa:

Segundo a coordenadora, Anastácio em 2010, tinha 25.498 habitantes e hoje tem 23.338.

Para a projeção IBGE falta cerca de 400 moradores. “Mas eles tem sido muito ativos em nos procurar e dar o endereço para fazer questionários. Eles querem ser entrevistados em suas casas, e temos boas expectativas em relação a população de Anastácio.”

Os dados da prévia foram divulgados em 28 de dezembro e indicam perda populacional.

A inconsistência pode ser devido à recusa dos moradores a responder o questionário, mudança de região, ou mesmo por receio de ter dados coletados, por falta de conhecimento de que o Censo é apenas uma ferramenta para obter-se dados concretos sobre o quantitativo de moradores de cada região e necessidades acerca de políticas públicas a serem implementadas.

O indicativo de perda de repasse federal foi feito pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Aquidauana

Segundo Doris, o município de Aquidauana é o mais preocupante, pois necessita de, pelo menos, 45 mil habitantes para receber verbas que são direcionadas à saúde, educação e desenvolvimento.

A população da cidade ainda está resistente a receber os recenseadores e dar as respostas.

“O Censo vai colher a situação de cada cidadão, a mortalidade, estudos, crianças e tudo isso direciona quanto de verba precisamos. As verbas federais são necessárias para atender a população, caso não seja cumprido o número necessário, quem perde com isso é o munícipe, eu ou você, que precisamos do médico, da vaga hospitalar, da vaga na creche, da escola de qualidade que qualifique nossos filhos para um futuro melhor. Então, se esconder ou recusar responder o censo não é uma boa escolha. O próprio cidadão escolhe dessa forma como será o futuro de sua cidade”, defende Doris.

Ela diz que as respostas são essenciais para os recursos, e que Aquidauana tem a média de população de 2,97 pessoas por casa. Em 2010, Aquidauana tinha 45.614 moradores e hoje tem 44.437 com decrescente e a expectativa era de 48 mil habitantes.

“Ou a cidade diminuiu ou as pessoas estão se resguardando e não querem responder. O cidadão que responde colabora para que seu município cresça.”



Área rural

Para o IBGE chegar as regiões de área rural teve ajuda da PMA (Polícia Militar Ambiental) e prefeituras, mas segundo Doris, algumas fazendas com porteiras cadeadas ficaram de fora. “Peço aos moradores das fazendas, aos donos, capatazes, gerentes e nos liguem para fazer o questionário.”

Entre em contato

Os telefones para contato são o 9 9248-3941, por whats 24 horas ou o 137 das 7 às 20.

“As pessoas poderão nos ligar e responder o censo por telefone, bastando nos passar nome, endereço e telefone, pois já temos as coordenadas por GPS de todas as casas do município", finalizou Doris.