12 de Dezembro de 2025 • 15:50

Educação

Anastácio premia alunos do Concurso de Leitura

A iniciativa foi realizada em todas as escolas da Rede Municipal, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e ampliar o interesse dos alunos pelo campo literário

Da redação

Publicado em 12/12/2025 às 11:18

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

As escolas rurais Km 21, São Manoel e Novo Progresso, em Anastácio, receberam nesta quinta-feira a continuidade da premiação do Concurso Municipal de Leitura. A secretária de Educação, Vera Terra, esteve nas unidades escolares para entregar tablets aos estudantes que alcançaram as primeiras colocações. Todos os alunos classificados receberam prêmios, medalhas e certificados como forma de reconhecimento pela participação no concurso.

A iniciativa foi realizada em todas as escolas da Rede Municipal, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e ampliar o interesse dos alunos pelo campo literário. Durante a entrega, a secretária destacou que ações como esta reforçam o compromisso da administração com a formação dos estudantes. Segundo ela, promover a leitura é uma forma de apoiar o aprendizado e fortalecer o trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades.

O concurso integra as ações da Secretaria Municipal de Educação voltadas ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos da rede.

Leia Também

