Anastácio premia vencedores do I Circuito de Xadrez Pantaneiro

Anastácio foi palco, na noite do dia 23, da cerimônia de premiação do I Circuito de Xadrez Pantaneiro. A iniciativa aconteceu por meio da parceria entre o CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez) e a SMELJ (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura), reunindo atletas, familiares, professores, autoridades e entusiastas do xadrez.

O evento destacou o crescimento da modalidade no município, que vem ganhando espaço no cenário estadual e nacional. Além de incentivar a prática do xadrez, o circuito também promove a integração entre enxadristas da região pantaneira e contribui para a descoberta de novos talentos.

Durante a cerimônia, o secretário de Esporte, Luizinho Abdala, ressaltou a importância do xadrez no desenvolvimento do raciocínio lógico, da concentração e da tomada de decisões. O sucesso da primeira edição reforça o compromisso do município com o fortalecimento da modalidade e abre caminho para eventos ainda maiores no futuro.

Em 2025, Anastácio representou Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), na modalidade de xadrez masculino. Recentemente, o município também sediou uma etapa do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, promovido pela CBXE.

Confira os resultados finais por categoria:

Feminino – Sub-08

Campeã: Sophia Eduarda Pariz da Silva

Vice-campeã: Júlia Romeiro Vicente

3º lugar: Eloah Victória Romeiro

Feminino – Sub-10

Campeã: Luísa Pariz Cacho

Vice-campeã: Valentina Mariano Cucolotto

3º lugar: Beatriz Queiroz Arruda

Feminino – Sub-12

Campeã: Emilly Kelly Conceição Roseno

Vice-campeã: Nicole Queiroz da Silva

3º lugar: Lorena Centuron Leite Braga

Feminino – Sub-14

Campeã: Thaís Nunes Coelho

Vice-campeã: Ysadora Januário dos Santos

3º lugar: Joyce Pessoa Arruda

Masculino – Sub-08

Campeão: Davi Luís Arce Paz

Vice-campeão: Joaquim Queiroz Arruda

3º lugar: Kleiton Eduardo F. de Souza

Masculino – Sub-10

Campeão: João Lucas Sobrinho Rodrigues

Vice-campeão: Geovanni de Souza Roa Fontes

3º lugar: Arthur S. Carpejani Fonseca

Masculino – Sub-12

Campeão: Adryan Ribeiro dos Santos

Vice-campeão: Enzo Roberto da Paixão Lima

3º lugar: Breno de Brito Oruê

Masculino – Sub-14

Campeão: Éryco Augusto Pariz da Silva

Vice-campeão: Matheus Bispo Pereira

3º lugar: Paulo Cesar da Silva Lopes

Masculino – Sub-16

Campeão: Gabryel Pedrogam Arguelho

Vice-campeão: Arthur P. Rampagni da Silva

3º lugar: Lucas Mateus da Silva Pereira

Masculino – Sub-18

Campeão: Kaike Milani Granza

Vice-campeão: Júlio Cézar Pereira Armada

3º lugar: Daniel Santos Martines