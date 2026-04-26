Anastácio premia vencedores do I Circuito de Xadrez Pantaneiro

O evento destacou o crescimento da modalidade no município, que vem ganhando espaço no cenário estadual e nacional
Prefeitura de Anastácio
Anastácio foi palco, na noite do dia 23, da cerimônia de premiação do I Circuito de Xadrez Pantaneiro. A iniciativa aconteceu por meio da parceria entre o CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez) e a SMELJ (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura), reunindo atletas, familiares, professores, autoridades e entusiastas do xadrez.
O evento destacou o crescimento da modalidade no município, que vem ganhando espaço no cenário estadual e nacional. Além de incentivar a prática do xadrez, o circuito também promove a integração entre enxadristas da região pantaneira e contribui para a descoberta de novos talentos.
Durante a cerimônia, o secretário de Esporte, Luizinho Abdala, ressaltou a importância do xadrez no desenvolvimento do raciocínio lógico, da concentração e da tomada de decisões. O sucesso da primeira edição reforça o compromisso do município com o fortalecimento da modalidade e abre caminho para eventos ainda maiores no futuro.
Em 2025, Anastácio representou Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), na modalidade de xadrez masculino. Recentemente, o município também sediou uma etapa do Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, promovido pela CBXE.
Confira os resultados finais por categoria:
Feminino – Sub-08
Campeã: Sophia Eduarda Pariz da Silva
Vice-campeã: Júlia Romeiro Vicente
3º lugar: Eloah Victória Romeiro
Feminino – Sub-10
Campeã: Luísa Pariz Cacho
Vice-campeã: Valentina Mariano Cucolotto
3º lugar: Beatriz Queiroz Arruda
Feminino – Sub-12
Campeã: Emilly Kelly Conceição Roseno
Vice-campeã: Nicole Queiroz da Silva
3º lugar: Lorena Centuron Leite Braga
Feminino – Sub-14
Campeã: Thaís Nunes Coelho
Vice-campeã: Ysadora Januário dos Santos
3º lugar: Joyce Pessoa Arruda
Masculino – Sub-08
Campeão: Davi Luís Arce Paz
Vice-campeão: Joaquim Queiroz Arruda
3º lugar: Kleiton Eduardo F. de Souza
Masculino – Sub-10
Campeão: João Lucas Sobrinho Rodrigues
Vice-campeão: Geovanni de Souza Roa Fontes
3º lugar: Arthur S. Carpejani Fonseca
Masculino – Sub-12
Campeão: Adryan Ribeiro dos Santos
Vice-campeão: Enzo Roberto da Paixão Lima
3º lugar: Breno de Brito Oruê
Masculino – Sub-14
Campeão: Éryco Augusto Pariz da Silva
Vice-campeão: Matheus Bispo Pereira
3º lugar: Paulo Cesar da Silva Lopes
Masculino – Sub-16
Campeão: Gabryel Pedrogam Arguelho
Vice-campeão: Arthur P. Rampagni da Silva
3º lugar: Lucas Mateus da Silva Pereira
Masculino – Sub-18
Campeão: Kaike Milani Granza
Vice-campeão: Júlio Cézar Pereira Armada
3º lugar: Daniel Santos Martines
COMEMORAÇÃO
Com o tema "Tradição que nos orgulha, futuro que construímos", a celebração busca valorizar a história do município e apresentar os avanços realizados pela administração municipal em diversas área
SUSTO
O automóvel, um Ford Fiesta, de cor preta, pegou fogo em Corumbá
PERIGO
A caminhonete modelo Chevrolet S10, utilizada para serviços de manutenção, ficou tombada até a chegada do resgate
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