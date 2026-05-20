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Educação

Anastácio promove blitz com estudantes para conscientizar sobre segurança no trânsito

Ação envolveu alunos das escolas Maria Corrêa Dias e Teodoro Rondon, com entrega de panfletos, adesivagem de veículos e distribuição de bottons

Da redação

Publicado em 20/05/2026 às 14:05

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A blitz educativa faz parte de um conjunto de ações preventivas que buscam reduzir o número de acidentes / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã de terça-feira (21), uma importante blitz educativa com o objetivo de conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas sobre a importância da segurança no trânsito.

A ação contou com a participação e colaboração do Detran de Anastácio, além do envolvimento dos estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Cívico-Militar Maria Corrêa Dias e dos estudantes do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon. Os alunos foram acompanhados por professores, coordenadores e sargentos oficiais de gestão escolar da Polícia Militar, que realizaram a entrega de panfletos educativos, adesivagem de veículos e distribuição de bottons com mensagens de conscientização.

Estiveram presentes na ação a vice-prefeita Maria Vital, os secretários municipais, vereadores, servidores públicos, a gerente do Departamento do DETRAN de Anastácio, Geni Barbier, e a população anastaciana. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e a preservação da vida no trânsito no município.

A blitz educativa faz parte de um conjunto de ações preventivas que buscam reduzir o número de acidentes e promover uma cultura de paz no trânsito, envolvendo desde as crianças até os condutores experientes. A expectativa é que novas edições da ação sejam realizadas ao longo do ano, alcançando outros bairros e escolas da cidade.

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