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Educação

Anastácio promove blitz sobre Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Ação acontece no dia 21 de maio, às 8h, com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da proteção da infância

Da redação

Publicado em 19/05/2026 às 14:05

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Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), convida toda a população para participar da Blitz Educativa em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação será realizada no dia 21 de maio, às 8h, na Ponte Roldão de Oliveira (Ponte Velha).

O evento tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção das crianças e adolescentes, reforçando a necessidade de denunciar qualquer situação de violência ou abuso. A campanha lembra que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime e deve ser denunciada.

O Disque 100 é o canal nacional para denúncias de violações de direitos humanos, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer lugar do país. O anonimato é garantido.

A Prefeitura de Anastácio reforça a mensagem: informar é proteger. O silêncio não protege, a denúncia salva. A população é convidada a participar da blitz e a se engajar na luta pela proteção da infância e adolescência no município. Mais informações podem ser obtidas junto ao Creas ou à Secretaria Municipal de Assistência Social.

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