AnastÃ¡cio promove caminhada contra a violÃªncia domÃ©stica no dia 13

ConcentraÃ§Ã£o serÃ¡ na PraÃ§a Garibaldi Medeiros; participantes devem usar camiseta preta
Escolas da rede municipal, estadual e particular estÃ£o sendo mobilizadas para integrar a caminhada / AgÃªncia Brasil
A 1ª Caminhada da Educação contra a Violência Doméstica e o Feminicídio será realizada no dia 13 de março em Anastácio, com concentração às 16h30 na Praça Garibaldi Medeiros. O trajeto seguirá da praça até o Fórum da cidade, percorrendo as principais ruas do centro.
A mobilização busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher e reforçar a importância do respeito, da proteção e da valorização da vida. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Educação e conta com o apoio de outras secretarias, instituições e entidades da sociedade civil.
A orientação para os participantes é que levem água, boné, cartazes e utilizem camiseta preta, criando uma unidade visual em prol da causa. Escolas da rede municipal, estadual e particular estão sendo mobilizadas para integrar a caminhada, levando estudantes, professores e familiares para ocupar as ruas em defesa das mulheres.
A violência doméstica e o feminicídio são problemas graves que atingem milhares de mulheres em todo o país, e Anastácio se une a essa luta por meio da educação, conscientizando desde cedo sobre a importância do respeito e da igualdade de gênero. A caminhada é um chamado à sociedade para romper o silêncio e denunciar qualquer forma de violência.
A organização reforça o convite para que toda a população participe e junte-se a essa causa. Basta de silêncio.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
MunicÃpio mostrou que o xadrez tambÃ©m Ã© espetÃ¡culo esportivo na etapa Regional no VII Campeonato de Xadrez Escolar e universitÃ¡rio da CBXE.
Cultura em movimento
Evento ocorre de 8 a 11 de abril com rodeio, shows, workshops e vitrines tecnolÃ³gicas; expectativa Ã© reunir produtores e visitantes de toda a regiÃ£o
Basta
ManifestaÃ§Ã£o estÃ¡ marcada para 8h30 horas, ao lado da prefeitura de Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS