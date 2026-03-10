AnastÃ¡cio promove caminhada contra a violÃªncia domÃ©stica no dia 13

Escolas da rede municipal, estadual e particular estÃ£o sendo mobilizadas para integrar a caminhada / AgÃªncia Brasil

A 1ª Caminhada da Educação contra a Violência Doméstica e o Feminicídio será realizada no dia 13 de março em Anastácio, com concentração às 16h30 na Praça Garibaldi Medeiros. O trajeto seguirá da praça até o Fórum da cidade, percorrendo as principais ruas do centro.

A mobilização busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher e reforçar a importância do respeito, da proteção e da valorização da vida. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Educação e conta com o apoio de outras secretarias, instituições e entidades da sociedade civil.

A orientação para os participantes é que levem água, boné, cartazes e utilizem camiseta preta, criando uma unidade visual em prol da causa. Escolas da rede municipal, estadual e particular estão sendo mobilizadas para integrar a caminhada, levando estudantes, professores e familiares para ocupar as ruas em defesa das mulheres.

A violência doméstica e o feminicídio são problemas graves que atingem milhares de mulheres em todo o país, e Anastácio se une a essa luta por meio da educação, conscientizando desde cedo sobre a importância do respeito e da igualdade de gênero. A caminhada é um chamado à sociedade para romper o silêncio e denunciar qualquer forma de violência.

A organização reforça o convite para que toda a população participe e junte-se a essa causa. Basta de silêncio.

