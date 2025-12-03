Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 22:08

Anastácio promove confraternização de fim de ano Centro de Convivência do Idoso

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 19:27

Atualmente, 50 mulheres são beneficiadas pelo projeto / Anastácio

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso (SCFVI), também conhecido como Centro de Convivência do Idoso (CCI), realizou na tarde de terça-feira, dia 2, uma confraternização para marcar o encerramento das atividades desenvolvidas ao longo de 2025. O evento reuniu as 50 mulheres atendidas pelo serviço em um momento de integração que incluiu troca de presentes no amigo secreto, lanche comunitário e celebração.

A solenidade aconteceu no Centro de Qualificação Profissional (CQP) e contou com as presenças do prefeito Manoel Aparecido “Cido”, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, da vice-prefeita Maria Vital e da secretária municipal de Assistência Social, Mary Beltrão. As autoridades acompanharam as atividades e interagiram com as idosas, reforçando o compromisso da gestão com a valorização da terceira idade.

“É uma alegria poder compartilhar este momento com tantas mulheres que participam ativamente das nossas atividades. O CCI é um espaço de convivência, fortalecimento de vínculos e promoção da qualidade de vida, e ver o sorriso de cada uma aqui hoje é a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou a secretária Mary Beltrão.

O serviço oferece atividades regulares às terças e quintas-feiras no CQP, com foco na socialização, orientação sobre direitos do cidadão e do consumidor, palestras sobre saúde e práticas de atividades físicas adaptadas. Atualmente, 50 mulheres são beneficiadas pelo projeto, que visa combater o isolamento social, promover a autonomia e estimular o envelhecimento ativo e saudável.

A confraternização marcou o fim das atividades de 2025, com a expectativa de retorno em 2026 para a continuidade do trabalho socioassistencial desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

