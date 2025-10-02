Anastácio promove curso sobre vigilância e saúde animal

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

Os Agentes Comunitários de Saúde de Anastácio participaram na quarta-feira (1º) da segunda etapa do curso “Vigilância e Saúde Animal”. A capacitação tem como objetivo ampliar conhecimentos e fortalecer a atuação desses profissionais na prevenção e controle de doenças como raiva, brucelose, tuberculose, influenza aviária, teníase, cisticercose e febre aftosa.



O treinamento é promovido pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O secretário João Fernando Guessy Braga acompanhou a atividade e destacou a importância da formação contínua para o trabalho dos agentes comunitários e para a proteção da saúde da população.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!