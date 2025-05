Anastácio promove Dia D de vacinação contra gripe no sábado

Vacina Influenza / Kamila Ratier

População deve procurar unidades de saúde das 8h às 16h; campanha é voltada para grupos prioritários

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado (10), das 8h às 16h, o Dia D de vacinação contra a gripe Influenza. A campanha tem como objetivo imunizar a população contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B, reforçando a proteção principalmente entre os grupos considerados mais vulneráveis.

Para receber a vacina, é necessário procurar uma das Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município, portando o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

Confira os grupos prioritários para a vacinação:



Crianças de 6 meses a 5 anos



Gestantes e puérperas



Idosos a partir de 60 anos



Trabalhadores da saúde e professores



Povos indígenas e quilombolas



Pessoas em situação de rua



Profissionais das forças de segurança, forças armadas e de salvamento



Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independente da idade)



Pessoas com deficiência



Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo e caminhoneiros



Trabalhadores portuários e funcionários dos correios



Funcionários do sistema prisional



População privada de liberdade



Adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas