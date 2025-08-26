Anastácio promove Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (30) o Dia D de Vacinação contra o Sarampo. A mobilização acontecerá na ESF Umbelina, das 8h às 12h.



Devem receber a vacina crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, além de pessoas de 12 meses a 59 anos, que terão a oportunidade de atualizar a caderneta vacinal. Para o atendimento, é necessário apresentar a carteira de vacinação, o cartão SUS e o CPF.



O sarampo é uma doença de fácil transmissão, e a imunização é considerada a forma mais eficaz de prevenção.



A campanha segue em todas as ESFs do município durante a semana. As unidades Umbelina, Anastácio e Rodrigo Queiroz (Cristo Rei) terão horário estendido até as 22h, de segunda a quinta-feira, para ampliar o acesso da população.

