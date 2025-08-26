Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 11:15

Saúde

Anastácio promove Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

A mobilização acontecerá na ESF Umbelina, das 8h às 12h

Da redação

Publicado em 26/08/2025 às 10:20

Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (30) o Dia D de Vacinação contra o Sarampo. A mobilização acontecerá na ESF Umbelina, das 8h às 12h.

Devem receber a vacina crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, além de pessoas de 12 meses a 59 anos, que terão a oportunidade de atualizar a caderneta vacinal. Para o atendimento, é necessário apresentar a carteira de vacinação, o cartão SUS e o CPF.

O sarampo é uma doença de fácil transmissão, e a imunização é considerada a forma mais eficaz de prevenção.

A campanha segue em todas as ESFs do município durante a semana. As unidades Umbelina, Anastácio e Rodrigo Queiroz (Cristo Rei) terão horário estendido até as 22h, de segunda a quinta-feira, para ampliar o acesso da população.

ÚLTIMAS

Polícia

Maconha é encontrada em fundo falso de caminhonete na BR-158 de Brasilândia

PRF apreende 128 quilos da droga durante fiscalização

Turismo

Inscrições para o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável vão até 31 de agosto

Iniciativa busca reconhecer experiências que refletem a riqueza cultural, social e produtiva do país, incentivando um turismo participativo e sustentável

