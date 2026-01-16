Anastácio promove diálogo e caminhada em ação por saúde mental

A ação integra o calendário municipal do Janeiro Branco e reforça o compromisso da gestão pública em promover a saúde mental como uma prioridade / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou, na manhã desta quinta-feira, 16, um evento especial em alusão à campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a saúde mental. A ação, que teve como lema "Cuidar da mente é cuidar da vida", reuniu a comunidade no Parque Anastácio para um momento de diálogo e reflexão, promovido em parceria com o grupo Ativamente.

O evento contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital, do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e de integrantes das equipes que compõem a rede de apoio psicossocial do município. A iniciativa buscou criar um espaço aberto para conversas sobre a importância do autocuidado emocional e da busca por equilíbrio psicológico.

Após o diálogo com a comunidade, a programação seguiu com uma caminhada conduzida pelos professores Renata e Patrick. A atividade física, realizada no ambiente do parque, teve como objetivo reforçar a conexão entre corpo e mente, destacando a prática de exercícios como um dos pilares para a manutenção do bem-estar mental e emocional.

A ação integra o calendário municipal do Janeiro Branco e reforça o compromisso da gestão pública em promover a saúde mental como uma prioridade. Ao levar a discussão para um espaço público e acessível, a Prefeitura de Anastácio busca não apenas informar, mas também reduzir o estigma associado ao tema, incentivando a população a buscar ajuda quando necessário e a incorporar hábitos saudáveis no dia a dia.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!