16 de Janeiro de 2026 • 18:06

Janeiro Branco

Anastácio promove diálogo e caminhada em ação por saúde mental

A atividade física, realizada no ambiente do parque, teve como objetivo reforçar a conexão entre corpo e mente

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 15:37

A ação integra o calendário municipal do Janeiro Branco e reforça o compromisso da gestão pública em promover a saúde mental como uma prioridade / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio realizou, na manhã desta quinta-feira, 16, um evento especial em alusão à campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização sobre a saúde mental. A ação, que teve como lema "Cuidar da mente é cuidar da vida", reuniu a comunidade no Parque Anastácio para um momento de diálogo e reflexão, promovido em parceria com o grupo Ativamente.

O evento contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital, do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga, e de integrantes das equipes que compõem a rede de apoio psicossocial do município. A iniciativa buscou criar um espaço aberto para conversas sobre a importância do autocuidado emocional e da busca por equilíbrio psicológico.

Após o diálogo com a comunidade, a programação seguiu com uma caminhada conduzida pelos professores Renata e Patrick. A atividade física, realizada no ambiente do parque, teve como objetivo reforçar a conexão entre corpo e mente, destacando a prática de exercícios como um dos pilares para a manutenção do bem-estar mental e emocional.

A ação integra o calendário municipal do Janeiro Branco e reforça o compromisso da gestão pública em promover a saúde mental como uma prioridade. Ao levar a discussão para um espaço público e acessível, a Prefeitura de Anastácio busca não apenas informar, mas também reduzir o estigma associado ao tema, incentivando a população a buscar ajuda quando necessário e a incorporar hábitos saudáveis no dia a dia.

